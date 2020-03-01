Bakan Pilli, hasar tespit çalışmalarını inceledi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Hastaneyi ziyaret eden Sağlık Bakanı Pilli, hizmet verilemeyen bölümlerin önümüzdeki hafta çalışmaya başlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Bakan Pilli, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada çalışmaların son sürat devam ettiğini belirtti.

Ali Pilli, “Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sanırım bu akşam büyük ihtimalle bitecektir. Bitmezse bile bir kaç gün sonra o da bitecektir. Hastanemizi kısa sürede açacağız. Şu anda hastalarımız Yakın Doğu Hastanesi ve Kolan Hastanesi’ne müracaat edebilir. Girne Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi poliklinikleri çalışmaktadır. Önümüzdeki günlerde daha geniş açıklama yapacağız.” Dedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür de, hastanede çıkan yangının ardından özel bir hastaneye tahliye edilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey’in bu sabah hayatını kaybettiğini ifade etti.

Çaygür, “Yangınla veya nakille alakalı bir ölüm değil. Ailesine başsağlığı dileriz.”

Bakan Pilli, bu süreçte hastanenin yenilenmesi için yardımlarını esirgemyen başta Vakıflar idaresi olmak üzere kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini, Pazartesi günü sağlığa yardım kampanyası başlatacaklarını da duyurdu.