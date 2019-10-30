Bakan Pilli, İstanbul' da 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı himayelerinde İstanbul’da gerçekleşen “HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı”na katılmak üzere İstanbul' da bulunuyor. Bakan Pilli, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TC Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı açılışına da katıldı. Bakan Pilli, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile birlikte standları ziyaret ederek bilgiler aldı .

Bakan Pilli, Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansında konuşma gerçekleştirilecek ve temaslarda bulunacak.