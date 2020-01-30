Bakan Pilli, Sendikaların iddialarına yanıt verdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası’nın Nakil Tüzüğü ve “partizanca” nakillerle ilgili iddialarına yanıt vererek, “Gerçek dışı ifadelerle kamu sağlık sistemi yıpratılıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin; kamu sağlık çalışanlarının nakilleriyle ilgili tüzüğü uygulamadığı, hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirdiğini iddia eden iki sendikanın şahsına yönelik gerçekliği bulunmayan asılsız ifadeler kullandığını kaydetti.

“KTAMS Başkanı’nın görev yetkilerini aşarak maksatlı şekilde şahsıma ve bakanlığa başlatmış olduğu, yıpratma politikasını kınıyor ve açıklamalara yönelik yasal hakkımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum” diyen Pilli şöyle devam etti:

“İlgili sendika başkanı, sağlık sistemini daha ileriye taşımak için yaptığım çalışmaları baltalamak, kamuoyu nezdinde verdiği ifadeleri ile yanılgı yaratıp gerçek dışı bilgiler vermekte, ilk kez değil uzun bir süreden beri şahsıma ve bakanlığa karşı yıpratma politikasını sürdürmektedir.

Özellikle belirtmek isterim ki, uzun bir süreden beri çalışmayan kendisinin de içinde bulunduğu nakil komisyonunu çalıştırdık ve bu komite tarafından nakiller yapılmaktadır. Nakil kurulunu çalıştırmadığım tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Yine açıklamalarında hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirdiğim öne sürülmektedir. Bir hemşiremiz sadece Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde bir bölümden başka bir bölüme ihtiyaç duyulduğu için görevlendirilmiştir.

Hastanemizde kısa bir süre içerisinde Gastroenteroloji Bölümü hizmete girecektir, bu bölümde ise bir Gastroenteroloji doktorumuz hastaneye kazandırılacaktır. Dolayısıyla bu doktorumuzla endoskopide çalışmak üzere bir hemşiremizi ilgili bölümde yetişmesi için o bölüme gönderme kararı aldık. Altını çizerek belirtmek isterim ki Sağlık Bakanı olarak bir hemşirenin tarafımca uygun görülmesi halinde aynı hastane içerisinde farklı bir bölümde görevlendirilmesi de yetkilerim içerisindedir ve bu nakil sayılmamaktadır.”

Nakil kurulu dışında gayri yasal bir şekilde hemşireleri görevlendirdiğinin iddia edildiğini kaydeden Bakan Pilli, “Açıklama yapan sendikayı hangi hemşireyi huzursuz eden icraatlar yaptığımı ispat etmeye davet ediyorum” dedi.

Konunun topluma tamamen yanlış şekilde yansıtıldığını, kamuoyu yanıltılarak, kamu sağlık sisteminin bilinçli olarak engellenmekte ve haksız yere yıpratılmakta olduğunu belirten Pilli, bakanlığa geldiği ilk günden itibaren gerek şahsı, gerek bakanlığa yönelik olarak halka yanlış bilgi verilmeye devam edildiğini ifade etti.

Bundan bir süre önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan idari sıkıntıyı gidermek ve düzeni sağlamaya çalışırken yine aynı şekilde bakanlığa gelerek konuyla ilgili gerekli araştırma yapılmadan siyah çelenk konulduğunu kaydeden Pilli, şunları ifade etti:

“Mağusa Hastanesi’nde yaşanan başhekimlik problemi çözümlenmiş, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yeni başhekim görevlendirilmiş ve tüm idari sorunlar çözülmüştür.

Bir diğer konu ise, Sağlık Bakanlığı müsteşarlık görevinden ayrılan Mustafa Akçaba’nın görevinden ayrılma sürecinde yaşananlar çarpıtılmış, yıpratma amaçlı sendika başkanı tarafından asılsız gerekçeler gösterilmekte ve kamuoyu yanıltılmaktadır.

Bundan önceki hükümet döneminde merkezden diğer hastanelere bakanlık tarafından görevlendirilmeler yapılırken tek kelime etmeyen sendikanın bu tavrının sorgulanması gerektiği bir durum olduğunu hatırlatmak isterim. Bu tutum ve açıklamalarla sendikacılık değil kendi siyasetine yönelik bir tavır sergilemektedir.

Tüm bu açıklamalar gerek sağlık personeli, gerekse toplum nezdinde kabul görecek nitelikte değildir. Hedefimiz sağlığı bulunduğu yerden daha ileriye götürmektir halka daha iyi bir hizmet sunmaktır. Sağlıkta gerekli tüm düzenlemeler yapılacaktır. Tüm bu yanlış itham ve açıklamalar ile ilgili yasal olarak da takipte bulunacağımı ifade etmek isterim.”