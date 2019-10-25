Bakan Pilli, Tekvando Federasyonu ve uluslararası etkinliğe katılacak heyeti kabul etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarına katılacak konuk heyetlerin temsilcilerini kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tekvando Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki heyeti kabulünde konuşan Bakan Pilli, organizasyonlara ev sahipliği yapmanın Kuzey Kıbrıs açısından önem taşıdığını, sporun insanların bir biri ile kaynaşmasını, sosyalleşmesini sağladığını, Kıbrıs Türk toplumumun her zaman misafirperver ve kucaklayıcı bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.