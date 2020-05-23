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Bakan Pilli:" Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 51  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara, yapıldığını açıkladı.   23 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  Bugün Yapılan Test Sayısı: 51   Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.005   Toplam Vaka Sayısı- 108  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok   Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bakan Pilli:" Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok"
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Bakan Pilli:" Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok" Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 51  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara, yapıldığını açıkladı.   23 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  Bugün Yapılan Test Sayısı: 51   Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.005   Toplam Vaka Sayısı- 108  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok   Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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