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Bakan Pilli: "Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli: "Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 993 olduğunu, 1   pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 9 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı .

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

6 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 993

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 77.968

Toplam Vaka Sayısı- 163

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 135

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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