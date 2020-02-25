Bakan Pilli'ye çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, devlet olanaklarının özel bir üniversitenin diş hekimliği fakültesi için seferber edileceği iddiaları konusunda Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi kamuoyu önünde açık ve anlaşılır cevaplar vermeye çağırdı.

Gardiyanoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diş Hekimliği birimi hekimlerinin, hemşirelerinin ve personelinin özel bir üniversite bünyesinde açılacak Diş Hekimliği Fakültesi’ne taşınacağı iddiası konusunda yazılı açıklama yaptı.

Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bazı sorulara cevap vermesini istedi.

Gardiyanoğlu’nun soruları özetle şöyle:

“Yeni açılacak olan ancak gerekli izinleri alamadığı için planları suya düşen bir eğitim kurumu için devlet olanaklarını seferber ettiniz mi, kamudaki diş hekimi, hemşire ve yardımcı sağlık elemanlarını bu üniversite çatısı altına gönderecek misiniz? Kamu hastalarını onların hizmetine sunacak mısınız? Kamudaki diş hekimleri staja gelecek üniversite öğrencilerine eğitim verecek donanım ve yasal yetkiye haiz mi?

Yeni açılacak bu diş hekimliği fakültesinin ortakları arkasında Güzelyurt ve Girne’den partili iş adamları var mı?

Sunacağınız olanakların karşılığında kamu hekimleri için 20, diğer hastaneler için de 10 diş ünitesi bağış alacağınız doğru mu? Ülkede 7 diş hekimliği fakültesi var. Onlara de benzer imkanları sunmayı teklif ettiniz mi?”