Bakan Pilli:Toplam 779 test yapıldı,1 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün çıkan pozitif vakanın gemi yoluyla ülkemize geldiğini, TC vatandaşı olduğunu açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif olan vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti.
9 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 779
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 45.383
Toplam Vaka Sayısı- 115
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Sayin Pilli: Bu hasta ne zaman ulkemize geldi ve geldiginde yapilan test negatifmiydi? Bu hasta karantinadamiydi? Degilseydi onunla temasta bulunan herkes takip edilip karantinaya alinmis mi? Bunlari da aciklalamniz lazim, sadece Turkiyeden gemiyle gelen bir yolcu demek yeterli degil.