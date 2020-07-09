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Bakan Pilli:Toplam 779 test yapıldı,1 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:Toplam 779 test yapıldı,1 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün çıkan pozitif vakanın gemi yoluyla ülkemize geldiğini, TC vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olan vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti. 

9  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 45.383    

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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YORUMLAR
Veli
Veli - 40 dakika Önce

Sayin Pilli: Bu hasta ne zaman ulkemize geldi ve geldiginde yapilan test negatifmiydi? Bu hasta karantinadamiydi? Degilseydi onunla temasta bulunan herkes takip edilip karantinaya alinmis mi? Bunlari da aciklalamniz lazim, sadece Turkiyeden gemiyle gelen bir yolcu demek yeterli degil.

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