banner22

Bakan Sucuoğlu'ndan kınama

Bakan Sucuoğlu'ndan kınama
banner32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasını kınadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, Yunan parlamenter Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir provokasyon olduğunu söyleyerek, yayınladığı mesajla  olayı kınadı.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası  bir milletin  bağımsızlığının, itibarının ve iradesinin sembolüdür. 
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Yunanistanlı milletvekilinin uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, hadsiz ve  ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve  Avrupa Parlamentosu tarafından ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz.
Tüm dünya bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarih,  kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile asla silinemez. O ulu bayrak; onur ve gururla, bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya her zaman  devam edecektir."

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Kalfalık eğitimini tamamlayan 30 mahkuma diploma
Kalfalık eğitimini tamamlayan 30 mahkuma diploma
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿