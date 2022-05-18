Bakan Taçoy ve Gazimağusa Belediye Başkanı Arter hizmet için bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in yaptığı istişareler sonucunda İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne özel durumdaki çocuklar için görüşme odası yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, dün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Bakan Hasan Taçoy bakanlığa bağlı daireleri ziyaretleri kapsamında dairelerde tespit edilen bazı aksaklıkların giderilmesi hususunda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile istişarede bulunarak Gazimağusa Belediyesi’nden talep edilen yardımlar karşısında Başkan İsmail Arter’in göstermiş olduğu teveccühün takdire şayan olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “dairelerimizin de verdiği hizmet, bizim de verdiğimiz hizmet toplum içindir ve her zaman işbirliği içerisinde elimizden gelen yardımları yaparak bu hizmetlere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde, özel durumdaki çocuklar için görüşme odası olarak isimlendirilen odanın yeniden yapılandırılması noktasına gelinerek bir oda yapımı için adım atıldı.

TAÇOY: BU HİZMETİ PAYLAŞTIĞI İÇİN GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E TEŞEKKÜR EDERİZ

Sosyal Hizmetler Dairesi ve daireye bağlı olan İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Hasan Taçoy, ziyaretler esnasında tespit ettikleri kendilerine ait bazı aksaklıkları ve dairenin daha iyi hizmet verebilmesi için bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu görüşmeleri Başkan İsmail Arter ile de paylaştıklarını belirten Taçoy, dairenin daha iyi hizmet verebilmesi adına özel durumdaki çocuklar için görüşme odası olarak isimlendirilen odanın yapımında Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in de gösterdiği teveccüh ile oranın yeniden yapılandırılması noktasına geldikleri ve bir oda yapımı için adım atıldığını ifade etti.

Belediye Başkanı İsmail Arter’in bulunduğu katkılar sebebiyle teşekkür için bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Taçoy, gelecek dönemde Gazimağusa Belediyesi ile birlikte yapılacak işlerde istişarelerde bulunmak için Başkan İsmail Arter ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Hasan Taçoy, hizmetlere katkılarından dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür ederek Gazimağusa Belediyesi’nin gösterdiği teveccühün takdire şayan olduğunu ifade etti.

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER: BU HALKIMIZA OLAN BORCUMUZDUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa bölgesindeki dairelerin çalışmalarında zaman zaman istişarede bulunularak birçok konuda birlikte kararlar üretildiğini belirtti. “Dairelerimizin de verdiği hizmet, bizim de verdiğimiz hizmet toplum içindir” diyen Başkan İsmail Arter, her zaman iş birliği içerisinde hizmetlere devam edileceğini kaydederek “bu halkımıza olan borcumuzdur” ifadelerini kullandı.