Bakan Üstel, Lokmacı kapısını ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Lokmacı kapısını ziyaret etti.

Her gün ortalama 3 bin kişinin yaya olarak geçiş yaptığı sınır kapısında, turistlerin yaz aylarında güneş altında, kış aylarında ise yağmur altında kalmaması için önlem alınıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada ülkeye giriş ve çıkış yapan kişilerin Lokmacı sınır kapsısında yaşadıkları sıkıntıları göz önünde bulundurarak yaz ve kış ayları için geçerli olacak kalıcı tedbirler alacaklarını söyledi.

Giriş ve çıkış işlemleri sırasında bekleyen kişiler için ahşaptan modern görünümlü bir gölgelik yapacaklarını belirten Üstel, 1 hafta içerisinde gerekli çalışmanın başlayacağı müjdesini verdi.

Yapılacak olan çalışmanın bayramdan önce sonlanması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Üstel, ülkeye giriş yapan kişilere kolaylık sağlama niyetinde olduklarını söyledi.

Sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun nedenlerinden biri olan personel eksikliğini de hükümet olarak gidereceklerini belirten Üstel, bu konu ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını ve en kısa zamanda sorunun giderileceğini söyledi.