Bakanlar Kurulu alınan yeni tedbirleri açıkladı...İşte o kararlar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin koronavirüsle ilgili önlemler konusunda aldığı kararları açıkladı. Özersay, “İçiniz rahat olsun, panik yapmayın. Hayat devam ediyor. Tedbirlerle sakin ve makul bir yol çizmek zorundayız” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında koronavirüs önlemleri gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 3 saattir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı toplantıdan yaklaşık 1 saat sonra ayrıldı. Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplantısını sürdürüyor.

Toplantıya kısa bir ara veren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına açıklama yaptı, tedbirleri paylaştı.

Özersay’ın açıklamasına göre alınan kararlar şöyle:

-Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı.

-3 geçiş kapısı açık kalacak. (Metehan, Beyarmudu ve Ledra Place)

-İtalya, İran, Irak, Çin ve günü Kore'ye ilaveten, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, Hollanda, Danimarka, İsveç, Singapur, Katar, Bahreyn Avustralya'dan gelen yolcuların ülkeye girişi yasaklandı. Uygulama gece yarısından itibaren 1 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak.

-Muhaceret izinli olanlar girebilecek ancak 14 gün ev içerisinde karantinaya girecek. Karşı koyanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

-Tüm okullar ve benzeri eğitim kurumları 22 Mart tarihine kadar kapalı kalacak. 3 Nisan’a kadar ise okulların tüm spor ve sosyal aktiveteleri yapılmayacak.

-Sinema, tiyatro, konser, festival ve diğer kitle toplantıları (miting gibi) 22 Mart’a kadar iptal edildi.

-Vatandaşlara çok zorunlu olmadığı müddetçe yutdışına çıkmamaları tevsiye edildi.

-Tüm spor müsabakaları 22 Mart’a kadar iptal edildi.

-Yabancıların yeni ön izin almaları 22 Mart’a kadar durduruldu.

-Maske , eldiven , dezenfektan gibi ürünler denetimli mal olarak ilan edildi.

-Olağanüstü hal gibi bir karar söz konusu değil. Ancak olağan dışı davranmamız gerekiyor.

-Sadece kamunun alacağı önlemler dışında da önlemler alınması gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 14:09