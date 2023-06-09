Bakanlar Kurulu dövizdeki son durum değerlendirmek için olağanüstü toplandı

Bakanlar Kurulu dövizdeki son durum değerlendirmek için olağanüstü toplandı
banner94
banner90

banner91
Bakanlar Kurulu dövizdeki son durumu değerlendirmek üzere Başbakan Ünal Üstel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısı 10.50'de başladı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TC Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize...
TC Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize...
  1. Türkiye
﻿