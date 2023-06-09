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Bakanlar Kurulu dövizdeki son durum değerlendirmek için olağanüstü toplandı
Kıbrıs
09 Haziran 2023 Cuma 11:20
Genç
Bakanlar Kurulu dövizdeki son durumu değerlendirmek üzere Başbakan Ünal Üstel başkanlığında olağanüstü toplandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı 10.50'de başladı.
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