Bakanlar Kurulu, dün açıkladığı kararların devam etmesi kararını verdi

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Bütün ülkenin sonuçlarını merakla beklediği toplantı sonrası, alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Saner’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Gelişmeleri tekrar değerlendirdik.

-Üst komitenin 11 Ocak’ta alınan kararlarının resmi gazetede yayınlanmasına karar vermiştik.

-Önemli olan ülke ekonomisinin de paralel olarak ayakta kalmasını sağlamak ve zarar görmemesidir.

-Yerel bulaştaki sayı göz önüne alındığında gerekli tedbirleri alacağımızı çekinmeden söyleyebilirim.

-Yapılan zamların başka şeylere bağlandığı ifade edildi sosyal medyada bundan üzüntü duydum.

-Aldığımız kararlar geçerlidir ve bu kapsamda bu geceden itibaren 22’den sabah 05’e kadar sokağa çıkma yasağı kararımız geçerlidir.

-Çok net ifade ediyoruz. Dün aldığımız kararlarımız geçerlidir.

-Bizim aldığımız kararlar, üst kurulun aldığı kararların ne şekilde uygulanacağına yöneliktir.

-Sokağa çıkma yasağı konusunda Üst Kurul karar verme yetkisi yoktur bu Bakanlar Kurulu kararı olabilir ancak.

-Üst Kurul kararlarında da bazı revizeler olacaktır.

-Sağlık Bakanının görevden alınması ya da istifa etmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 18:48