Bakanlar Kurulu, dün açıkladığı kararların devam etmesi kararını verdi

Bakanlar Kurulu, dün açıkladığı kararların devam etmesi kararını verdi
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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Bütün ülkenin sonuçlarını merakla beklediği toplantı sonrası, alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Saner’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Gelişmeleri tekrar değerlendirdik.

-Üst komitenin 11 Ocak’ta alınan kararlarının resmi gazetede yayınlanmasına karar vermiştik.

-Önemli olan ülke ekonomisinin de paralel olarak ayakta kalmasını sağlamak ve zarar görmemesidir.

-Yerel bulaştaki sayı göz önüne alındığında gerekli tedbirleri alacağımızı çekinmeden söyleyebilirim.

-Yapılan zamların başka şeylere bağlandığı ifade edildi sosyal medyada bundan üzüntü duydum.

-Aldığımız kararlar geçerlidir ve bu kapsamda bu geceden itibaren 22’den sabah 05’e kadar sokağa çıkma yasağı kararımız geçerlidir.

-Çok net ifade ediyoruz. Dün aldığımız kararlarımız geçerlidir.

-Bizim aldığımız kararlar, üst kurulun aldığı kararların ne şekilde uygulanacağına yöneliktir.

-Sokağa çıkma yasağı konusunda Üst Kurul karar verme yetkisi yoktur bu Bakanlar Kurulu kararı olabilir ancak.

-Üst Kurul kararlarında da bazı revizeler olacaktır.

-Sağlık Bakanının görevden alınması ya da istifa etmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 18:48
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