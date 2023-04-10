Bakanlar Kurulu, Ercan Havalimanı’ndaki grevi erteledi

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı’nda başlattığı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Sivil Havacılık Grevinin 60 gün süreyle ertelenmesi” kararında, Bakanlar Kurulu’nun, “Ercan Kule ve Yaklaşma Kontrol Ünitelerinde ve/veya Sivil Havacılık Dairesi Ercan Havalimanı'nın diğer birimlerinde tüm sendikalar tarafından bugün başlatılan ve/veya başlatılacak olan grevin, hizmetlerin aksamaması için bugünden itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdiği” ifade edildi.

Kararın, “Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği ve Elzem Hizmet olan Sivil Havacılık Hizmetleri ile Havaalanları Hizmetlerindeki düzeni bozucu nitelikte olması” nedeniyle alındığı belirtildi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Türk-Sen) bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesine devam edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı El-Sen’in Meclis önünde başlattığı eyleme destek vermek için bugün Ercan Havaalanı’nda greve gittiğini açıklamıştı.