Bakanlar Kurulu, Güven Yapı'ya kiralamayı iptal etti

Bakanlar Kurulu, Güven Yapı Kooperatifi'ne kiralanan bölgeyi iptal ettiğini duyurdu.

Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında bugün saat 10.30’da toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklama yapıldı.

Başbakan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı LTD.’ye kiralanıp 105 dubleks konutlu, restoranlı, havuzlu bir site yapılması planlanan bölge hakkında hükümetin almış olduğu kararı kamuoyu ile paylaştı.

Yaşanan tarihsel sürece de açıklık getiren Başbakan Saner, bahsi geçen arazinin 3 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından, Güven Yapı’ya kiralanması kapsamında Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne yetki verildiğini aktardı.

Saner, Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin yapmış olduğu incelemeler neticesinde arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair sözleşmenin ekinde uygulanması gereken prosedüre rastlanmadığını belirterek, “Dolayısıyla biz bugün, almış olduğumuz kararda Bakanlar Kurulu’nun 3 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Emlak Malzemesi Dairesi tarafından Güven Yapı’ya kiralanmasına karar vermiş olduğu 383-2018 sayılı kararı iptal etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nun hem iskandan sorumlu İçişleri Bakanlığı’nın hem de Maliye Bakanlığı’nın bu kararın iptaliyle ilgili uygulamaları hayata geçirmek için de yetkilendirildiğini belirtti.