Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, belediyelerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) olan 255 milyon TL’lik borcunun gecikme faizleri bağışlanarak, 120 ay taksitle Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda uzun yıllardır çözümlenemediği için kronik hale dönüşen KIB-TEK ve belediyeler arasındaki sorunlar değerlendirildi.

Bugün imzalanan protokolle, gecikmiş elektrik borçları nedeniyle yapılan kesintilere son vermek için, belediyelerin KIB-TEK’e olan yaklaşık 255 milyon TL’lik borcunun gecikme faizleri bağışlanarak, 120 ay taksitle Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada bu adımın yerel yönetimleri güçlendirme vizyonu gereği fedakârca yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Bölge Sular Komitesi’nin KIB-TEK’le yaşadığı uyuşmazlığın çözüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:



Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 19:17

“Üreticilerin her sulama sezonunda KIBTEK ile karşı karşıya geldiği ve ürün kaybına ve ürün kalitesine zarar veren elektrik kesintilerinin son bulması ve devletin kurumsal yapısının güçlenmesi adına Bölge Sular Komitesi kuyuları diye bilinen sulama sisteminin 40 yıldır çözümlenmeyen anlaşmazlık hususunda da kaynak yaratılarak çözüme kavuşturulmuştur”KARAOĞLANOĞLU BALIKÇI BARINAĞI 16’NCI BARINAK OLDUBakanlar Kurulu’nda ayrıca Karaoğlanoğlu bölgesindeki balıkçıların uzun zamandır süren liman konusundaki sıkıntılarının da değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada “16’ncı Balıkçı Barınağı olarak Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı ilan edilmiş, böylelikle bu konudaki sorun da ortadan kaldırılmıştır. Balıkçıllarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” denildi.ÖĞRENCİ EHLİYETLERİ UZATILDIBugünkü toplantıda ayrıca öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020’den itibaren biten kişilerin öğrenci ehliyetlerinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname de onaylanarak Meclise sevk edildi.