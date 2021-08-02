Başbakan Ersan Saner, askeri yasak bölge olmaktan çıkarılan Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçukluk kısmı için Başbakanlık altında görev yapacak bir İcra Komitesi kurma kararı alındığını açıkladı.

Tüm ülkede 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirten Saner, 15 gün içerisinde ikinci doz aşıların tamamlanmasıyla toplamda 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Bakanlar Kurulu’nun bir önerisinin Sağlık Bakanı tarafından aktarılacağını belirten Saner, bunun, ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız vatandaşların ise devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti. Saner, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını da açıkladı.

Saner, yapılacak olan aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını da kaydetti.

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’na yaklaşık 2 saat başkanlık etmesi ve saat 14.00’de ayrılmasının ardından Başbakan Ersan Saner başkanlığında devam eden toplantı yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Saner açıkladı.

SANER

Başbakan Saner, önce Cumhurbaşkanı Tatar ile ülkedeki genel konuları ve Maraş konusunu ele almalarının ardından Bakanlar Kurulu’nun rutin toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

KAPALI MARAŞ’TA TAKAS, TAZMİNAT, İADE YÖNTEMİ

Rutin toplantı çerçevesinde bazı kararlar ürettiklerini dile getiren Saner, Maraş bölgesiyle ilgili olarak 12 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun ürettiği karar çerçevesinde Kapalı Maraş bölgesinin 5 km karelik toplam alanının yüzde 3 buçukluk kısmına tekabül eden bir bölgesinin askeri yasak bölge olmaktan çıkarıldığını kaydetti.

Saner burada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde takas, tazminat, iade yöntemiyle eski mülk sahiplerinin, KKTC egemenliği altında yaşamayı kabul etmeleri halinde gelmelerine ve bu bölgedeki evkaf mallarının da Evkaf Dairesi tarafından yapılacak değerlendirmelerle kendi mallarına sahip çıkmaları yöntemiyle değerlendirilmesine karar üretildiğini bildirdi.

“BAŞBAKANLIK’IN ALTINDA İCRA KOMİTESİ KURULACAK”

Devir işlemlerinin yapılması veya mevcut konutların durumu, yıkılmış hale konutların durumunun da Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirildiğini ifade eden Saner, Başbakanlık’ın altında Gazimağusa Belediyesi’nin de müdahil olacağı bir İcra Komitesi kurularak, Maraş’ın yüzde 3 buçukluk kısmına tekabül eden açılacak olan bölgede yapılacak çalışmaların komite tarafından değerlendirilmesine karar verildiğini söyledi.

“VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞE GEÇİLDİ”

Covid-19’un tüm dünyayı ciddi şekilde sardığına dikkat çeken Başbakan Saner, KKTC’nin de bundan nasibini aldığını ancak vaka sayılarında düşüşe geçildiğini dile getirerek, bugün 80’i yerel 94 vaka olduğunu söyledi.

Günlük ortalama 10-15 bin bazında olan test sayılarının geçen hafta itibarı ile 25 bin bazına çıktığını ifade eden Saner, şu an itibarı ile Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 70 hasta bulunduğunu, yoğun bakımda ise 6 hasta olduğunu kaydetti.

“172 BİN VATANDAŞA TEK DOZ, 145 BİN VATANDAŞA ÇİFT DOZ AŞI YAPILDI”

Ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığına vurgu yapan Başbakan Saner, tüm ülkede 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirtti.

Ellerinde 45 bin Sinovac aşısı bulunduğunu ifade eden Saner, 45 bin dozun 35 binlik kısmının ikinci doz aşı olarak yapılacak vatandaşlara ayrıldığını söyledi. İkinci doz aşıların, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 15 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini kaydeden Saner, böylece toplamda 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını söyledi.

AŞILI KİŞİLERE KAPALI ALANLARA GİRİŞLERDE SERBESTLİK, AŞISIZ KİŞİLERE PCR VEYA ANTİJEN ZORUNLULUĞU ÖNERİSİ…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Bakanlar Kurulu’nun bir önerisinin Sağlık Bakanı tarafından aktarılacağını belirten Saner, bunun, ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız vatandaşların ise devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti. Bunun dışında aşısız kişileri aşı yapmaya yönlendirmek istediklerini dile getiren Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda bir karar üretmesi için Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanı’nın görevlendirildiğini bildirdi.

“AŞISIZ KİŞİLERE PCR TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK”

Saner, bu değerlendirme sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun üreteceği kararla aşılı vatandaşların giriş-çıkışlarının rahatlatılırken, aşısız olan vatandaşlarının özendirilmesinin gündeme geleceğini söyledi. Saner, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını da açıkladı.

“EYLÜL’DE MUTLAKA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK”

Eğitim ve turizm sektörlerinin ekonomi açısında önemine dikkat çeken Saner, iki sektörde de atılacak adımlarda toplumun bağışıklık kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ülkede aşı problemi olmadığını, aşı seçeneği sunma konusunda da KKTC’nin dünyadaki ender ülkelerin başında geldiğini dile getiren Başbakan Saner, dünyada hala 63 ülkenin aşı ile tanışmadığını söyleyerek, “Bizlerin aşı seçenekleri sunmamız büyük bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum” dedi.

Yapılacak olan aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını vurgulayan Saner, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Eğitim sektöründeki öğretmenlerin yüzde 96’sının aşılandığını ifade eden Saner, çalışanların da aynı şekilde aşılarının yapıldığını, buna paralel olarak turizm sektöründe de 23 Haziran itibarı ile aşıların yapıldığını söyledi. Sektörlerin hızlı bir şekilde devreye girmesini hedeflediklerini dile getiren Saner, turizmin zaten çalıştığını ancak Eylül’de mutlak surette yükseköğrenim başta olmak üzere yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti. Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tekrar görevlendirildiğini söyleyen Saner, “Eylül’de yüz yüze eğitimin mutlaka başlaması için gerekli çalışmalar en son detayları Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacaktır” dedi.

TC’DEKİ FELAKETZEDELER İÇİN KAMPANYA BAŞLATILACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nde yangınların devam ettiğine işaret eden Saner, derin üzüntülerini belirterek, Her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını yineledi. Hükümet olarak felaketzedelere destek için bir kampanya başlatılması konusunda da Bakanlar Kurulu’nda karar üretildiğini açıklayan Saner, kampanyadan elde edilecek birikimlerle hedeflerinin TC’de sıkıntı yaşayan, felakete uğrayan vatandaşların yaraları sarılırken, KKTC’nin de katkıda bulunması olduğunu söyledi.

Kampanya ile elde edileceklerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Saner, TC’deki yetkililere destek kampanyasında oluşacak birikimleri aktaracaklarını kaydetti.