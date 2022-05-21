Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı

UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Alınan kararları Sözcü Dursun Oğuz açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, toplantıda Fasıl 164 Müfsidane Yayınlar Yasası, Fasıl 154 Ceza Yasası ve 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda değişiklikler yapılarak Meclis’e sevk edildiğini duyurdu.

Petrol ve dövizdeki artışa işaret ederek, akaryakıt fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunulduğunu aktaran Oğuz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bakanlar Kurulu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak bir karar üretmiştir. Bu karar çerçevesinde, Ekonomi Bakanı’nın vermiş olduğu fiyatlara göre, 95 oktan benzinde 3.90, 98 oktan benzinde 3.96 ve eurodizelde 0.98 TL artış meydana gelmiştir. Ancak halkımızın alım gücünü koruma adına Bakanlar Kurulumuz bu artışı yapmayarak, bir hafta süre ile bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar üretmiştir. Bugün akaryakıta herhangi bir fiyat artışı veya zam yapılmayacaktır.”

SPOR FEDERASYONLARININ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Meclis’e sevk edildiğini de aktaran Oğuz, ayrıca Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların önergelerinin geçirildiğini ve Spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını belirtti.

Sözcü Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin feshi ile ilgili de bir karar üretildiğini kaydederek, “1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasının tasfiyesine ilişkin gücünde kararname onaylandı. Bu çerçevede limandaki hizmetlerle ilgili bir ihale süreci başlayacaktır” dedi.