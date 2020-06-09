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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
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Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Sayın Küçük’ün ailesi ile görüş alındı Başsavcılıktan görüş alındı.

-Sayın Süheyla Küçük, muhtemelen Perşembe yapılacak tören ile Anıttepe’ye defnedilecek.

-Yapılacak törende protokol dairesi Küçük ailesi ile istişare yapacak.

-Perşembe günü Bakanlar Kurulu özel bir toplantı yapacak.

-Bu toplantıda 1 Temmuz’dan itibaren hangi ülkelerden hangi koşullarda yolcuların geleceği Sağlık Bakanlığı koordinesinde bize bildirilecek.

-Bunu Perşembe günü açıklayacağız.

-Turizm Sektöründe önceden planlama yapılabilmesi adına pazarlama çalışması yapmak adına bu bir ihtiyaçtı.

-11 Haziran -11 Eylül arası KKTC’deki üniversitelerin dijital olarak yaz okulu yapabilmesi için yasal yetkilendirme yaptık.

-Ülkemize daha önce turist vizesi ile gelip ülkede bulunan ve 90 gün boyunca kalmasına izin verdiğimiz bu karar, cezaya girmemesi adına 90 güne kadar izinlendirilmelerine karar verildi.

-13 Mart 2020 tarihinden önce KKTC’deki turizm acentelerinden paket tur satın alan vatandaşlara çeşitli seçenekleri sunmaları kararlaştırıldı.

-İleri bir tarihte kullanmaları, tatil kuponu verilmesi gibi.

-Süresi biten sürüş ehliyetlerinin 15 Temmuz 2020’e kadar ceza ödemeksizin uzatılabilmesine karar verildi.

-Düğünlerin Haziran ayında yapılabilmesine karar verildi.

-Festival ve şenlikler istenilmesi durumunda yapılabilecektir.

-Toplu taşıma yapan vatandaşların ne şekilde destekleneceği değerlendirildi. Ulaştırma Bakanı çeşitli alternatifler ortaya koydu.

-Bazı konularda fikir birliği vardır. Önümüzdeki günlerde Bakanlığımız açıklama yapacak.

-Su projesinde yaşanan teknik sıkıntının düzelmesinin ne kadar zaman alacağı konusunda bir sunum yapıldı. Önümüzdeki günlerde Türkiye ile istişareler yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 19:23
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