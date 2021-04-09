Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları açıkladı.

Saner’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Ortaokullar sınıf geçme tüzüğü onaylandı.

-Sokağa çıkma yasağı 12-19 Nisan arasında 22.00’den sabah 05.00’e kadar devam edecek.

-Pazar günü uygulanan kurallar aynen devam edecek.

-Okullar bir sonraki karara kadar online devam edecek.

-Kreş v.b yerlerde görev yapanlar antijen testler yapacaklar.

-Berber, güzellik salonu v.b yerler 07.00-19.00 arası çalışacak.

-Restoranlar v.b yerlerde uygulanan kurallar aynen devam edecek. Belirtilen sektörlerde nargile asla kullanılamayacak.

-Kahvehanelerde 3’de 1 oranında kapasiteyle çalışabilecek. Ancak oyun oynanamayacak.

-Bet ofisler belirlenen kurallar çerçevesinde çalışmaya devam edecek.

-Elektronik bilekliğin tanıtımı Pazartesi yapılacak.

-Bileklikle ev karantinası uygulamasında öncelik, Bakanlığın gösterdiği kriterlerde uygulanacak.

-Ramazanda toplu ibadetlerde kapalı alanlarda 3’de 1 kullanılacak.

-İbadet alanlarına giriş ve çıkışlar kayıt altına alınacak.

-Bileklik uygulaması ile 3 gecelik charter uçuşlarla seferlere olanak sağlanabilecek.

-Pazartesinden internet cafeler kapatılacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 21:56