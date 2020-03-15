Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Koronavirüsle ilgili risk sadece hükümetin alacağı tedbirlerle savuşturulabilecek bir risk değil. Bu riskin azaltılabilmesi için vatandaşların da üzerine düşeni yapması, sorumluk bilinciyle hareket etmesi gerek” dedi.

Özersay, çeşitli ihlallare polisin müdahale etmeye başladığını da söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantıda aldığı şu ek tedbirleri açıkladı:

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (COVID-19) hakkında alınan tedbirlere ek tedbir amaçlı aşağıdaki kararı aldı:

1- Ülkemizde 27 Mart 2020 tarihine kadar gerek üniversitelerin gerekse işletmelerin kapalı olacağı göz önünde bulundurularak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de dikkate alınarak E.T(K-I)438-2020 sayı ve 12.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına ek olarak aşağıdaki ülke vatandaşları ile bu ülkelerden ülkemize gelecek olan kişilerin muhaceret izinli olsalar dahi 16 Mart 2020 saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize girişleri yasaklanmıştır. Bu yasak KKTC vatandaşları için geçerli olmayıp 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

- Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Siera Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda,Brundi, Zambia, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.

2- Ayrıca özellikle Birleşik Krallık’ta bulunan KKTC vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Birleşik Krallık’tan ayrılmamaları ve KKTC’ye gelmemeleri yönünde de çağrı yapmaktadır.

3- Salamis Otel’de devam eden karantina konusunda bir koordinasyon kurulu oluşturulmasına ve kısa süre sonra Salamis Otel ile ilgili olarak şu ana kadar yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olanlar; sağlık, temizlik ve yiyecek açısından ne gibi tedbirler alındığı ve alınacağı kamuoyu ile paylaşılacaktır.

4- Süpermarketlerde alış-veriş yapanların yoğunluğu açısından bir azalma söz konusudur. Süpermarketlerde normalleşme sürecine girdiğimiz değerlendirmesini yapıyoruz. Öte yandan Süpermarketler içerisinde bulunan sıcak-soğuk yemek noktaları da 16 Mart 2020 saat 08:00’den itibaren kapalı olacaktır. Marketler içerisindeki unlu mamül üretim noktaları bu yasağın dışında tutulacaktır.

5- 14 günlük evde zorunlu gözlem /izolasyon altında bulunması gerekenlerin bu kısıtlamaya uymamaları durumunda 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca polis tarafından tutuklanarak belirlenen gözlem merkezine götürülüp zorunlu olarak orada tutulacaktır.

6- E.T(K-I)443-2020 sayı ve 14.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan 5’inci maddenin kaldırılarak aşağıdaki yeni maddenin yürürlüğe girmesi:

Ülkemizde ithalatın devam edebilmesi, marketlerin tedarik işlemlerinin sürdürülübilmesi için malların yurtdışından gelmesini sağlayacak olan tırların, geldikleri Gazimağusa ve Girne Limanlarında kalması, geldikleri dorselerin ülkemizdeki çekiciler tarafından alınıp ülke içi depolara yönlendirilmesi. Havayolu şirketlerinin uçuş ekiplerinin geceleme talepleri, belirlenen sağlık önlemlerinin alınmasına müteakip değerlendirilmesi.

7- Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıplar ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için ordino şirketleri ve gümrük komisyonları da çalışmalarına devam edebilecektir.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 20:41