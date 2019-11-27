Bakanlar kurulu, KIB-TEK’teki grevi 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) bu sabahtan itibaren başlatılan grevi, 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı.

Bakanlar Kurulu bugün, Başbakanlığa vekalet eden Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda EL-SEN tarafından yürürlüğe konulan süresiz grev konusunu ele aldı.

Açıklamada, grevin ülkeye uluslararası ulaşım, ülke içerisinde trafik, sağlık ve diğer elzem hizmetleri kesintiye uğratarak halkın hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir durum ortaya çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

Bu noktadan hareket eden Bakanlar Kurulu’nun, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu grevin genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliğini bozucu, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan niteliği olması nedenleriyle 60 (altmış) gün süre ile yasaklama kararı aldığı ifade edildi.

“PROTOKOLE BAĞLILIK TEYİT EDİLDİ”

Bakanlar Kurulu’nun ayrıca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun geleceğini ve ülkenin enerji ihtiyacını dikkate alarak daha önce açıklamış olduğu 60 MW’lık yeni yatırım taahhüdünü ve bu taahhüdün yer aldığı protokole bağlılığını bu toplantıda bir kez daha teyit ettiği bildirildi.

Hükümetin, 60 MW’lık yeni yatırım ile ilgili olarak halihazırda bir adım attığı ve önümüzdeki günlerde de diğer gerekli adımları atacağı vurgulanan açıklamada, yatırımın ne şekilde olacağına ilişkin detaylı açıklamanın ilk Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilip gerekli karar alınması ertesinde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi