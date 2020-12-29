Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Saner, Motorlu Arcalarda uygulanan KDV indiriminin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıklarken öğrencilerin bilgisayarların 0 KDV kampanyasının da 31 Mart 2021’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Başbakan Saner açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nunBanka kartları ve kredi kartlarına ilişkin asgari ödeme tutarlarının yüzde 1 olarak devam etmesi yönünde karar aldığını ifade etti.

Sosyal sigortalıların gecikmiş prim borçlarına ilişkin tarih 30 Ocak 2021’e uzatıldığını da belirten Saner, yine Bakanlar Kurulu’nun vergi borcu indirim süresinin 31 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.

Saner, şu an için okulların kapanması yönünde bir karar üretmediklerini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 17:02