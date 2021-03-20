Bakanlar Kurulu'nun yüzde 50 kararına tepki

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Bakanlar Kurulu’nun yüzde 50 kapasiteyle toplu taşımacılık yapılması kararına tepki gösterdi.

KTTTB’den yapılan yazılı açıklamada, dün Bakanlar Kurulunun aldığı kararla güzergâh taşımacılığı yapan otobüs veya minibüslerin koltuk kapasitesinin %50 oranıyla kısıtlanmasının, toplu taşımacılığın icra edilebilmesi için doğru karar olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, toplu taşımacıların devletin belirlediği yolcu tarifesiyle yüzde 50 kapasiteyle çalışması durumunda tamamen zarar ettiğini devlet yetkililerinin görmesi ve bilmesinin gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Yani devlet eli ile batağa itiliyoruz. Yolcu tarifeleri belirlenirken 22 kişilik minibüsler baz alınıp 17 kişilik doluluk oranı dikkate alınarak ücretler izin makamı tarafından belirleniyor. Ancak dün alınan Bakanlar Kurulu kararıyla bu uygulamada 22 kişilik minibüsler de ancak 11 yolcu alınması uygun görülmüştür. Kısacası toplu taşımacılığın başlaması için toplu taşımacıların zarar etmesi uygun bulunmuştur.

Yani sorumluluk ve yük yine taşımacılara yüklenmiştir. Devlet sektöre olan sorumluluğunu yerine getirmek yerine ‘Ben sizi açtım ne haliniz varsa görün’ noktasına itmiştir.

Oysa ki halk sağlığı düşünülerek bu şekilde bir sınırlamaya gidilecekse ki halkımızın sağlığı her şeyden önde olmalı, toplu taşımacılığın bu kısıtlama devam ederken; yüzde 50 kapasiteyle çalışılması uygun görülen toplu taşıma araçlarına, doluluk oranından yani 22 kişilik araçta 11 yolcu kısıtlaması uygulanıyorsa, 17 baz sayısından eksik kalan 6 koltuğun sübvansiye edilmesi ve/veya toplu taşıma alanında güzergâh taşımacılığı yapan otobüs veya minibüslerin bu süreç devam ederken FİF'suz indirimli mazot alımı sağlanarak sürdürülebilir bir hal alması sağlanmalıdır.

Kısaca ‘karar aldım uygulayın’ demek yerine aldığınız kararlar sûrdürülebilir ve uygulanabilir olması gerekmektedir. Toplu taşımacılığa destek şart.”