Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

Toplantı 16.15’te başladı.

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