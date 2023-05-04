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Bakanlar Kurulu toplandı
Kıbrıs
04 Mayıs 2023 Perşembe 14:36
Genç
Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel Başkanlığında toplandı
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