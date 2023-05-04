Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı
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Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel Başkanlığında toplandı

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