Bakanlar Kurulu toplandı...

Bakanlar Kurulu toplandı...
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 Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen toplantı öncesinde açıklama yapılmadı.

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