ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Bakanlar Kurulu toplandı...
Kıbrıs
14 Haziran 2023 Çarşamba 12:17
Kıbrıs Genç Tv
Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen toplantı öncesinde açıklama yapılmadı.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat İlkokulu’nun...
2
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği...
3
Karpaz’daki üreticiler hür eşeklerden rahatsız…
4
Erdoğan’dan “Kıbrıs'ta yeni bir görüşme...
5
Erdoğan’dan İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine...
6
En fazla yağış Alevkaya’da kaydedildi
7
Rogers: “Sadece inşaat odaklı gelişimin sonu...
8
Sonüstün: "Kıbrıs’ta ve bölgede barış...
9
Döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye...
Döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik tedbirler alındı
Kıbrıs
Sonüstün: "Kıbrıs’ta ve bölgede barış istiyoruz"
Kıbrıs
Rogers: “Sadece inşaat odaklı gelişimin sonu hüsran olacaktır”
Kıbrıs
En fazla yağış Alevkaya’da kaydedildi
Kıbrıs
Karpaz’daki üreticiler hür eşeklerden rahatsız…
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Sonüstün: "Kıbrıs’ta ve bölgede barış...
BASS’dan Li-Koop Ltd yönetimiyle ilgili açıklama:...
YKP seçimleri boykot çağrısında bulundu
LTB Yaz Kursları için kayıtlar başladı
Girne Belediyesi “Vintage & Antika Pazarı”...
Facebook
46.6B
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat İlkokulu’nun...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE