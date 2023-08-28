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Bakanlar Kurulu toplandı
Kıbrıs
28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:24
Genç
Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.
Toplantı saat 17.15'te başladı.
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