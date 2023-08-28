Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

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Toplantı saat 17.15'te başladı.

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