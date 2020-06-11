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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplanıyor
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 Bakanlar Kurulu bugün saat 12:00’de toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi’nde yer alacak toplantıda 1 Temmuz’dan sonra KKTC’ye gelecek olan yabancıların hangi şartlarda ülkeye giriş yapacakları detaylandırılacak.

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Melek Dilek Cengiz
Melek Dilek Cengiz - 12 saat Önce

Sayın Bakanlar kurulu yetkilileri Pandemi sürecinde kızım ve ar

Yavru vatanımızın sayın bakanları benim kızım gibi pek çok arabası olan öğrenciler var gemi ile arabalarını Türkiyeye getirmek zorundalar lütfen yavrularımız öncelik tanıyın gemi seferleri başlasın maddi olarakda mağdur olduk çocuklarımızı özledik merak içindeyiz saygılarımla

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