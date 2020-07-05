Bakanlar Kurulu ülkeye girişler ile ilgili kararları iptal etti...Detayları Bakanlık açıklayacak

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Corona virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ne girişlere ilişkin daha önce alınan kararların iptaline ve coronavirüs hastalığının Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık olarak ilan edilmesi kararını üretti

Açıklamada şunlar kaydedildi:

- Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ye girişlere ilişkin Bakanlar Kurulunun tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararların iptal edilmesine;

- Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 ayında tespit edilen Corona Virüsü (Covid-19) hastalığının, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilmesine ve

- KKTC’ye giriş - çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdi.

Bu kapsamda konuyla ilgili olarak detaylı açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde yapılacaktır.