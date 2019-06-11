Bakanlar Kurulundan, akaryakıta zam yapmama kararı

Bakanlar Kurulu, akaryakıta zam yapmama kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun saat 15.50’de başlayan toplantısı, saat 18.05’te tamamlandı.

Toplantıda alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, akaryakıtla ilgili durumu değerlendirip, zam yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Her hükümet oluştuğunda her bir bakanlığa bağlı kurumların, bağlı dairelerin kadro tüzüklerinin karara bağlanması gerektiğini hatırlatan Özersay, bugün, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlıklara bağlı kurumlar tüzüğü, daireler tüzüğü ve kadrolarla ilgili tüzükleri karara bağladıklarını söyledi.

TAHIL FİYATLARI… GÜZELYURT LAPTA VE TATLISU BELEDİYELERİNİN BÜTÇELERİ DE ONAYLANDI

Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu Belediyelerinin beklemekte olan bütçelerinin Maliye Bakanlığı’ndan gelen onay doğrultusunda onaylandığını da açıklayan Özersay, ayrıca Tarım Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından duyurulmuş tahıl fiyatlarının da onaylandığını aktardı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OLAĞANÜSTÜ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI DAHA YAPILACAK

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs sorunu konusunda bir değerlendirme yaptığını ve politika geliştirme bağlamında birkaç konuyu daha görüşeceğini aktardı.Özersay, Bakanlar Kurulu’nun birkaç gün içinde olağanüstü toplantı yapacağını, bunun gün ve saatinin daha sonra basına ve kamuoyuna bildirileceğini açıkladı.