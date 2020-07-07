Bakanlar Kurulu’ndan bedelli askerlikle ilgili açılım

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Toplantıda, bugüne kadarki kararların değerlendirildiğini belirten Özersay, bundan sonra atılacak adımların da konuşulduğunu belirtti.

Türkiye ile imzalanacak sağlık alanındaki anlaşma çerçevesinde KKTC’ye 2 PCR test makinesi, ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti hibe edileceğini belirten Özersay, gelecek olan yeni kitlerle Sağlık Bakanlığı’nın test yapma kapasitesinin artacağını kaydetti.

Özersay, test sonuçlarının da daha kısa çıkmasına imkan verecek düzenleme yapılacağını ifade etti.

15 Genetik Uzmanı’nın istihdamı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın da yetkilendirildiğini belirten Özersay, daha önce alınmış tedbirleri, kararları da değerlendirip ilave tedbir görüş alış verişinde de bulunulduğunu kaydetti.

* Marketlerin çalışmasına ilişkin yeni sistem yürürlüğe girene kadar akşam 22’de kapatma zorunluluğunu yürürlükten kaldırıldığını da belirten Özersay, Polis Örgütü Derece ve Sınav Tüzüğü’nü de bazı değişiklikler yaparak onayladıklarını kaydetti.

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Bedelli askerlik imkanı ile ilgili olarak bir karar da alındı, Yasa değişiklik tasarısı Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, Meclis’te onay arayacak.

-1 Ocak 2016 öncesinde yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlanacak.

-Yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananlar, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılacaklar,

-Özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılacak.

– Yurt dışında doğup, büyüyüp yaşayanlar, özel statü kapsamına girecek bedelli hakkı bulunanlar, 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödeme yaparak mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar.