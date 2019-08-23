Bakanlar Kurulunun kararına Narenciye Üreticiler Birliği’nden destek

Bakanlar Kurulu’nun narenciye alanlarının ava kapatılması yönündeki kararına Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’nden destek geldi.

Birlik Başkanı Ali Alioğlu, KKTC Avcılık Federasyonu’nun karara karşı çıkarak ortaya koyduğu tavrın bir talihsizlik olduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, BRT’de Gün Ortasında Bakanlar Kurulu’nun narenciye alanlarının ava kapatılması yönündeki kararını değerlendirdi.

Birlik Başkanı Ali Alioğlu, narenciyenin ülkenin en büyük ihraç kalemini olduğuna vurgu yaparak 30 bin kişinin geçimini narenciye ve tarımdan sağladığını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararın bir ya da iki bakan tarafından alınmadığını belirten Alioğlu, Avcılık Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na siyah çelenk bırakmasını da eleştirdi.

Alioğlu ‘Avcılık Federasyonu’nun yapmış olduğu hamle bize göre bir talihsizliktir, gaflettir. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının hedef alınması doğru bir karar değildir. Federasyonun Yönetim kurulu ve başkanı bu kararı derhal düzeltmelidir’ diye konuştu.

Narenciye bahçelerinin koçanlı ve meskun mahal yerler olduğunu da ifade eden Ali Alioğlu, son yıllarda bahçelere güneş panellerinin de girdiğini ve yüzbinlerce dolar harcanan para olduğunu ayrıca meyvelerin hasatının yakın olduğu dönemlerde bahçelerde avlanmanın üretimi de olumsuz etkilediğini söyledi.