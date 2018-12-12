Bakanlığa eleştiri

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TGYD), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kaynaklı haberde TGYD ile ilgili ithamların gerçekleri yansıtmadığını savundu.



TGYD’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberde, TGYD’nin Bakanlık bünyesinde sürdürmekte olduğu çalışmalara son vermesinin ardından çelişkili beyanatlar verdiğinin öne sürüldüğü ifade edilerek, Bakanlığın bu argüman üzerinden derneğin trafik güvenliği ile ilgili duruşunu kötüleyerek kendini aklamaya çalışmakta olduğu iddia edildi.



Açıklamada, Girne-Lefkoşa yolunun Bakanlık bünyesinde çalışmaya başlamış uzman danışman grup tarafından sadece bir kez ziyaret edildiğine dikkat çekilerek, “İlgili haberde iddia edildiğinin tersine, bu temel husus dışında danışman uzman grubun hiçbir bağlantısı olmayan bir projeye onaylayıcı bir rapor vermesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bakanlığın derneğimize böyle bir ithamda bulunmuş olmasını anlamamız mümkün değildir” denildi.



Açıklamada, gelmiş geçmiş tüm yönetimlerin trafik güvenliğini birincil öncelik yapmamalarından dolayı can kayıpları ve ciddi yaralanmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, bugünkü sorunun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın trafik güvenliğini birincil öncelik yapmaması olduğu öne sürülerek,”Dernek uzmanlarımızın Bakanlıktan çekilmesinin tek sebebi de budur” ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, toplumun 1974'ten beri hak ettiği trafik güvenliği sistemine kavuşmadığı için trafikte ölümler ve ciddi yaralanmaların devam ettiği belirtildi.