Bakanlığın Yenierenköy bucak hizmet binası himete açıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yenierenköy Bucak Binasını hizmete açtı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yenierenköy bucağına bağlı vatandaşlara yerinden ve hızlı hizmet sunmak için bir süreç yaşandığını, önce elektronik kimlik kartı başvuru alma cihazının alımının yapıldığını, ardından teknik alt yapı için çalışmaların sonlandırıp, fiber optik bağlantının tamamlanarak vatandaşların yerinden hizmet almalarını sağladıklarını söyledi.

Baybars, “Bugün bu süreci tamamlayıp Akdoğan, Geçitkale, Çamlıbel, Mehmetçik bucaklarından sonra Yenierenköy bucağına bağlı vatandaşlarımızın yerinden hizmet almalarını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, açılışta konuşan Baybars, Yenierenköy Bucak Binasının bugün itibarıyla bölge halkına hizmet vermeye başladığını belirterek, “Erenköy Bucak hizmetlerinin bölgede bulunan 14 köye ulaşması ve vatandaşlarımızın kimlik başvurularını, doğum belgelerini, av ruhsatlarını çıkartmak için artık kilometrelerce yol gitmek zorunda kalmayacak olması, vatandaşın devleti yanında hissetmesi, siyasete güven duyması açısından çok önemli bir olgudur” dedi.

Baybars, ülkede yerinden hizmet anlayışının yerleşmesi, hizmet kalitesinin artması, vatandaşların kendi bölgelerinde devlet otoritesinin yanlarında olduğunu bilmesi ve en önemlisi siyasilerin verdiği sözleri tutmasının ülkedeki hizmet anlayışında yaşanacak değişime olan inancı artıracağına vurgu yaptı.

Yenierenköy Bucağında ilk işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Baybars, yerinden verilen hizmetlerin vatandaşın hayatında kolaylıklar sağladığını, daha mutlu bireyler yarattığını, devlete olan güveni artırdığını ve bunu da vatandaşın gözlerinde görmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Baybars, Yenierenköy Bucak Binası’nın hizmete açılmasından sonra bir süre vatandaşlarla kahvehanede sohbet ederek, bölge sorunları hakkında görüştü.

SUPHİ COŞKUN

Yenierenköy kahvesinde söz alan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, İçişleri Bakanı Baybars’a siyasi parti gözetmeden bu büyük hizmeti bölgeye kısa sürede söz verdiği gibi kazandırmasından dolayı şahsı ve Karpaz halkı adına teşekkür etti.

Coşkun, Yenierenköy Bucağında sunulacak hizmetlerden 14 köyün yararlanabileceğini ve bu nedenle bu hizmetin sadece Yenierenköye değil, tüm Karpaz bölgesindeki vatandaşlara yaşamına büyük kolaylıklar getireceğini söyledi.

BAYBARS

Baybars ise, vatandaşların bölgede yaşadığı sıkıntıların adım adım aşılması için hizmet kalitesi ve hızını artırarak yerinden verilen hizmetin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Baybars, bu amaçla 2019 yılının ilk aylarından itibaren Yenierenköy Bucağının faaliyete geçmesi için çalışma başlattıklarını, gerekli teknik donanım ve binanın sağlanması için bir süreç yaşandığını, bu sürecin sonunda da bölge halkının yıllardır özlemini çektiği hizmetleri sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakan Baybars, Yenierenköy Belediyesine de Bucak binasının iç boyasının tamamlanmasında, fiber optik kazılarının tamamlanmasında ortaya koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Baybars, konuşmasının sonunda Yenierenköy Bucak hizmetlerinin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, her şeyden önce vatandaşların yüzünün güldüğünü görmenin en büyük kazanım olduğunu söyledi.