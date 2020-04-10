Bakanlık açıkladı: "Antalya Korkuteli ilçesindeki vakanın ülkemizle bağlantısı yok"

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bazı yayın organlarında yer alan Türkiye'nin Antalya ili, Korkuteli ilçesinde görülen vakanın KKTC ile bağlantısı olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya Korkuteli ilçesi Belediye Başkanı Ömer İşlek tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan ve bunun akabinde ülkemiz basında da yer alan açıklamada, ilçelerinde Covid-19 virüsü pozitif bir vakaya rastlandığı ve bulaşmanın kaynağının “Kıbrıs kökenli” olduğu yönündeki iddialara yer verilmiştir.

Yapılan bu açıklama üzerine, bulaşmaya sebep kaynağın Ülkemiz kökenli olduğu iddia edilmesi hasebiyle ve Ülkemizde de gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması amacıyla Antalya Başkonsolosluğumuz Korkuteli Belediye Başkanı ile temasa geçerek sözkonusu vaka hakkında bilgi almak talebinde bulunmuştur.

Bahse konu Belediye Başkanı tarafından Başkonsolosluğumuza verilen bilgide, açıklamanın bir yanlış anlamadan dolayı bu şekilde yapılmış olduğunu, bahsekonu pozitif vakayı ziyarete gelen aile bireylerinden bir kişinin geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim aldığını, vakanın KKTC ile ilişkisinin bulunmadığını belirtmiştir.

Bunun akabinde, İHA’nın haberine göre Korkuteli Devlet Hastahanesinde karantina altına alınan diğer aile fertlerinin ilk testlerinin negatif çıktığı da basında yer almıştır.

Hükümetimiz Covid-19 virüsü ile mücadelede ülkemiz vatandaşlarının olası bulaşma temaslarını gerek KKTC genelinde gerekse yurtdışında takip etmeye ve gerekli tüm tedbileri eksiksiz bir şekilde almaya devam edecektir."