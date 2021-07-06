Bakanlık açıkladı: "Geri ödemesiz destek paketi onaylandı"

Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik “geri ödemesiz destek paketinin” onaylandığını bildirdi.
Bu bağlamda, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 96 küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 147 seyahat acentesi, Res-Bir üyesi 320 restoran ve pandemi nedeniyle faaliyette bulunamayan 42 rehbere, toplam 15 Milyon TL geri ödemeksizin hibe veriliyor.Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021, 16:33