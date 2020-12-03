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Bakanlık açıkladı... Koronavirüs tedavisinde 2 hasta yoğun bakımda

Bakanlık açıkladı... Koronavirüs tedavisinde 2 hasta yoğun bakımda
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Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören iki hastanın  yoğun bakımda tedavi altına alındığını duyurdu.
Bakanlık hastalardan birinin 83 yaşında kadın hasta hipertansiyon hastası olduğunu, diğerinin ise  70 yaşında olan erkek , hipertansiyon ve aynı zamanda koah hastalığı olduğunu açıkladı.
Yoğun bakımda tedavi gören her iki hastanın da durumunun stabil olduğu belirtildi.

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