Bakanlık açıkladı... Koronavirüs tedavisinde 2 hasta yoğun bakımda

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören iki hastanın yoğun bakımda tedavi altına alındığını duyurdu.

Bakanlık hastalardan birinin 83 yaşında kadın hasta hipertansiyon hastası olduğunu, diğerinin ise 70 yaşında olan erkek , hipertansiyon ve aynı zamanda koah hastalığı olduğunu açıkladı.

Yoğun bakımda tedavi gören her iki hastanın da durumunun stabil olduğu belirtildi.