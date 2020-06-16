Bakanlık açıkladı: "Seferler yeniden başlıyor"

KKTC ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk etapta İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanlarından karşılıklı seferlerin başlayacağı kaydedildi.

Söz konusu seferlerin hali hazırda KKTC’ye gelişte yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte olan uygulamaya göre ülkeye KKTC vatandaşları ve KKTC'de ikamet, çalışma, eğitim veya benzeri illiyet bağı bulunan yabancılar, 14 gün karantinada kalma şartıyla gelebiliyor.