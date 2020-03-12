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Bakanlık açıkladı: "Virüs taşıyan turist kadının eşinin testi de pozitif çıktı...Sayı 2 oldu"

Bakanlık açıkladı: "Virüs taşıyan turist kadının eşinin testi de pozitif çıktı...Sayı 2 oldu"
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KKTC’de korona virüs taşıyan insan sayısı ikiye çıktı. Alman kadın turistin eşinde de pozitif Corona virüsü teşhis edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“4 günden beridir Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu hastanesinde  karantinaya alınan kadın turistin durumu stabildir ancak kendisi ile birlikte karantinaya alınan ve daha önce yapılan tetkiklerde sonuçları negatif çıkan Alman kadın turistin eşinin bugün ateşinin yükselmesi sebebiyle yapılan tetkiklerde pozitif Corona virüsü teşhis edilmiştir.  

Böylelikle ülkemizde pozitif Corona virüsü taşıyan insan sayısı ikiye çıkmıştır. Bu iki vaka dışında ülkemizde pozitif Corona virüsü teşhisi konan ve bu nedenle karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı olarak kamuoyunun bilgilendirilme hakkı bağlamında yaşanan her gelişme anında şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam edilecektir.”

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