Bakanlık açıkladı: "Yeni vaka yok"

Sağlık Bakanlığı batı nil virüsü konusunda açıklama yaptı ve şunları kaydetti:



"Son iki gün içerisinde hastanelerimize Batı Nil Virüsü süphesi ile herhangi bir vaka başvuruda bulunmamıştır.



Batı Nil Virüsü teşhisi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi edilen 3 kişi taburcu olmuş, yoğun bakımda tedavi altında bulunan diğer 3 kişinin işe sağlık durumu iyiye doğru gitmekte ve bir hastanın bilinci açık durumdadır .Hasta aynı zamanda ailesi ile görüştürülmüştür.



Bakanlığımız konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı ülke genelinde belediyelerle işbirliği içinde ilaçlama ekipleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bakanlığımız tüm gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."