Bakanlık bal denetimlerini açıkladı

Genel Gıda ve Yem Yasası kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına Hayvancılık Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yürütülen denetim ve kontroller neticesinde bal ticareti yapan işletmelerin marketlere satmış oldukları ballardan numune alınarak gerekli analizler yapıldı.

2020 yılı Şubat ayı sonunda yapılan denetimler neticesinde alınan 15 adet bal numunesi ile ilgili sonuçlar korona kapsamında alınan önlemler nedeni ile gecikmeli olarak 10 Haziran 2020 tarihinde tamamlandı.

Veriler ışığında Veteriner Dairesi tarafından gerekli işlemler in başlatıldığı açıklandı.