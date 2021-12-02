Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu

Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu
banner83
banner80

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.572 olup, 206'sı yerel 257 pozitif vakaya rastlanmış, 305 kişi taburcu edilmiştir. 

51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 206 kişi ise yerel vakadır. 

85 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

2 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.572 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51 

Yerel Vaka Sayısı: 206        

banner69
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 305 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.150.879 

Toplam Vaka Sayısı: 29.401 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.192 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3107 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3012 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8190 

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 20:36
banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erhürman: “Kazancımız Euro üzerinden hesaplanmalı”
Erhürman: “Kazancımız Euro üzerinden hesaplanmalı”
  1. Kıbrıs
﻿