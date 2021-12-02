Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.572 olup, 206'sı yerel 257 pozitif vakaya rastlanmış, 305 kişi taburcu edilmiştir.
51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 206 kişi ise yerel vakadır.
85 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
2 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.572
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51
Yerel Vaka Sayısı: 206
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.150.879
Toplam Vaka Sayısı: 29.401
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.192
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3107
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3012
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8190Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 20:36