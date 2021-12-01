Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.135 olup, 216'sı yerel 273 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 56 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 216 kişi ise yerel vakadır. 

78 kişi Lefkoşa, 63  kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.135    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 273 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 56  

Yerel Vaka Sayısı: 216       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 340  

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.135.307 

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Toplam Vaka Sayısı: 29.144  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.887 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3054 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8201 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 557 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 567 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7344 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 89.437

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 19:55
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