Bakanlık bugünkü testlerin sonuçlarını açıkladı

Bakanlık bugünkü testlerin sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.797 olup, 93'ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır. 

32 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

19 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.797  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 93 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.480.446 

Toplam Vaka Sayısı: 33.158  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.398 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2636 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2543  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 126  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 154 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6177 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.142

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 20:05
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