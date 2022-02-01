Bakanlık bugünkü testlerin sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.923 olup, 601 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 438 kişi taburcu edilmiştir.

248 kişi Lefkoşa, 113 kişi Girne, 141 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 42 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.923

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 601

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 601

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 438

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.401.142Toplam Vaka Sayısı: 55.914

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.424

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5318



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5244

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1540

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 430

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3722

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 120826