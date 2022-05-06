Bakanlık bugünkü testlerin sonuçlarını açıkladı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlanmıştır"
30 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7061
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.821.348
Toplam Vaka Sayısı: 93.963
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.098
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 631
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 625
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 241Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022, 18:38