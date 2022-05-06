Bakanlık bugünkü testlerin sonuçlarını açıkladı

Bakanlık bugünkü testlerin sonuçlarını açıkladı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

30 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7061   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61     
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.821.348   
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.963                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.098                        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 631         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 625         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 241  

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022, 18:38
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