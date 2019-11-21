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Bakanlık, Diş Hekimliği Gününü kutladı

Bakanlık, Diş Hekimliği Gününü kutladı
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Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve 20- 26 Kasım Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklama yaptı ve toplum sağlığı için önemli bir hizmet veren tüm diş hekimlerinin 22 Kasım Diş Hekimliği Gününü kutladı.

Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine devam etmektedir” denildi.

Diş hekimlerinin, toplum sağlığını korumak için özverili bir şekilde hizmet vermekte olduğu belirtilen açıklamada, bireylerin fiziksel sağlığının vücuttaki tüm organ ve dokuların sağlıklı olması ile mümkün olduğu; bu nedenle ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin bireyin vücut sağlığını da doğrudan etkilediği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Diş çürükleri ile dişeti hastalıkları birçok hastalığa neden olmaktadır. Toplumumuzu ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek, önlem almak ve tedavi süreci büyük önem taşımaktadır.  

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak  koruyucu ağız ve diş sağlığı yönünde  hizmetlerimiz devam etmektedir.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı  İskele, Değirmenlik, Çamlıbel, Güzelyurt,  Yenierenköy, Serdarlı,  Lefke, Lapta, Akdoğan, Mehmetçik, Dipkarpaz  Sağlık Merkezleri ile Maraş Semt Polikliniği ve Trenyolu  Polikliniğinde    olmak üzere toplam 13 merkezde  17 diş hekimi ile diş poliklinik hizmeti verilmektedir.

Ayrıca ana sınıftan 5. sınıfa kadar tüm  İlkokullarda Hijyen ve Ağız Diş Sağlığı Eğitimleri belirlenen program çerçevesinde  yürütülmektedir.”

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