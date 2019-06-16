Bakanlık, doludan zarar gören bölgeleri açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde zarara yol açtığını belirtti.

Bakanlık, Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek ve Şirinevler bölgesinde etkili olan dolu yağışının, özellikle kavun ve karpuz ekili alanlarda ve bağ alanlarında ciddi zarara neden olduğu Genel Tarım Sigortası’na bildirildiği açıklandı.

Bölgedeki üreticiler, tahıl ekili alanların yüzde 80-90’ının biçilmiş olması dolaysıyla az miktardaki buğday alanlarında da zarar olduğu bilgisini aktardı.

Genel Tarım Sigortası ve Tarım Dairesi yetkilileri, yarın bölgeye giderek, incelemelerde bulunacak.